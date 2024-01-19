Подмосковье 19 января 2024, 16:59 Более 1,5 тысячи человек окунулись в купели в Богородском округе Телеканал «360»

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Сильнейшая метель и морозы не помешали 1,5 тысячам жителей Богородского округа окунуться в купели на Крещение. Всего в праздничных мероприятиях приняли участие более пяти тысяч верующих.

Жители отметили хорошую организацию праздника и обустройство мест для крещенских купаний. На открытых водоемах уложили деревянные настилы и лапник, установили поручни и подсветки внутри иорданей. Неподалеку оборудовали теплые раздевалки, где можно было выпить горячий чай. Позаботились и о безопасности.

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«Дежурят у нас спасатели, дружинники, МВД, сотрудники администрации, даже молодежь вызвалась помогать везде, где это необходимо. На территории округа у нас всего пять купелей при храмах и две иордани», — рассказал заместитель главы администрации Богородского округа Евгений Плиско.

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Окунуться в купель можно будет до 21 января.

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