Подмосковье 17 июля 2023, 12:48 Более 1,5 тысячи абитуриентов заключили договоры на целевое обучение в медвузах Подмосковья ПС Минздрава МО

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В этом году более 1,5 тысячи абитуриентов заключили договоры на целевое обучение с медицинскими организациями и Минздравом Подмосковья. Таким образом, после завершения обучения специалисты будут работать в том учреждении, с которым подписали договор.

«Это хорошая возможность для абитуриентов — поступить в желаемый медицинский вуз, а после выпуска молодому специалисту не нужно искать работу: его уже ждут в той больнице, с которой он заключил договор», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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По ее словам, в этом году около 1,1 тысячи договоров заключили по программам специалитета и еще 400 — ординатуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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