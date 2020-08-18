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    18 августа 2020, 15:06

    Более 1,5 тысячи абитуриентов из Подмосковья будут учиться в медицинских вузах по целевым договорам

    Алена Собкалова , Юлия Уткина

    Более 1,5 тысячи целевых договоров заключили с абитуриентами в Подмосковье на обучение в медицинских вузах. Ребята будут учиться по программам специалитета и ординатуры. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
    Более 1,5 тысячи абитуриентов из Подмосковья будут учиться в медицинских вузах по целевым договорам

    «Для нас очень важен кадровый вопрос. Программы целевого обучения дают возможность в перспективе обеспечить наши медицинские организации новыми медицинскими кадрами, поскольку студенты-целевики после окончания обучения вернутся работать в наши больницы и поликлиники. Мы думаем о будущем уже сегодня», — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

    Она добавила, что в этом году порядка тысячи договоров заключили на целевое обучение в специалитете и около 500 — в ординатуре.

    Стригункова уточнила, что самыми популярными специальностями стали анестезиология-реаниматология, хирургия и онкология.

    Подмосковье уже давно сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты-целевики будут учиться в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, Рязанском и Тверском медицинских университетах и других учебных заведениях.

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