Более 1,5 тысячи абитуриентов из Подмосковья будут учиться в медицинских вузах по целевым договорам

Более 1,5 тысячи целевых договоров заключили с абитуриентами в Подмосковье на обучение в медицинских вузах. Ребята будут учиться по программам специалитета и ординатуры. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

«Для нас очень важен кадровый вопрос. Программы целевого обучения дают возможность в перспективе обеспечить наши медицинские организации новыми медицинскими кадрами, поскольку студенты-целевики после окончания обучения вернутся работать в наши больницы и поликлиники. Мы думаем о будущем уже сегодня», — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она добавила, что в этом году порядка тысячи договоров заключили на целевое обучение в специалитете и около 500 — в ординатуре.

Стригункова уточнила, что самыми популярными специальностями стали анестезиология-реаниматология, хирургия и онкология.

Подмосковье уже давно сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты-целевики будут учиться в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, Рязанском и Тверском медицинских университетах и других учебных заведениях.