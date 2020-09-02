Более 15 тысяч жителей Подмосковья смогут провести газ в дома. Для этого строят распределительную станцию «Жуково»

В Раменском городском округе продолжается строительство газораспределительной станции «Жуково». Работы планируют завершить до конца года. Станция позволит провести газ в дома более 15 тысяч жителей региона. Об этом рассказала пресс-служба АО «Мособлгаз».

Газораспределительную станцию (ГРС) строят около деревни Жуково в Раменском городском округе.

ГРС «Жуково» — один из самых значимых объектов для предприятия. Его строят в рамках губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2025 года». Работы завершат до конца года.

«На сегодняшний день выполнены все подготовительные работы: на 90% уложен кабель электроснабжения, произведена расчистка кабеля технологической связи — 17 километров. Из них семь километров уже уложено в землю, на 80% завершено строительство подъездной дороги. К концу этого года мы планируем завершить все основные строительные работы», — пояснил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он отметил, что благодаря станции у 15 тысяч жителей Подмосковья появится возможность для газификации. Газ придет к жителям Раменского округа, Жуковского и Бронниц.

Станцию «Жуково» оснастили новейшим передовым оборудованием, в том числе системой автоматизированного управления ГРС и лазерного детектора обнаружения утечек метана в воздухе.

Напомним, в рамках программы газификации до конца года «Мособлгаз» введет в эксплуатацию 50 газопроводов в Подмосковье.