Подмосковье 26 декабря 2022, 15:43 Более 15 тысяч территорий обработали противогололедными материалами в Подмосковье

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На фоне переменчивой погоды на дорогах и тротуарах Подмосковья образовалась наледь. Коммунальные службы в усиленном режиме обрабатывают дворовые и общественные территории реагентами, чтобы обезопасить жителей Московской области.

«Необходимо обрабатывать поверхность сплошным слоем. На данный момент коммунальные предприятия уже обработали 15,2 тысячи территорий», — рассказала руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также заявила, что активнее всего работы по устранению наледи выполнили в Балашихе — там обработали более тысячи точек, в Пушкинском округе — 1,2 тысячи, в Ленинском округе — более двух тысяч, в Коломенском — 1,2 тысячи. Отмечается, что в течение недели погода останется неустойчивой, поэтому обработка территорий будет производиться на постоянной основе.

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Еще осенью губернатор Андрей Воробьев поручил сделать так, чтобы во время зимнего периода вся техника и все алгоритмы работали исправно во дворах.

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