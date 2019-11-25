Более 15 тысяч подмосковных льготников перекодировали соцкарты на бесплатный проезд в поездах МЦК и метро

21 ноября в Подмосковье и Москве запущены первые две линии Московских центральных диаметров. Более 15 тысяч льготников из Подмосковья уже перекодировали свои социальные карты, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд в поездах столичной подземки и МЦК.

В связи с появлением нового типа пригородных железнодорожных перевозок для жителей Подмосковья вводятся дополнительные меры социальной поддержки. Так, бесплатный проезд на московском метро, МЦК и монорельсе доступен для следующих льготных категорий: лица, не достигшие 60 лет и получающие пенсию, один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, один из родителей инвалида с детства и лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет.

«Чтобы воспользоваться правом, необходимо перекодировать социальную карту. Это можно сделать в МФЦ или отделе социальной защиты населения. Уже перекодировано 15,5 тысячи социальных карт», — прокомментировала Ирина Фаевская, министр социального развития региона.

Также дети в возрасте 5-7 лет, проживающие в Московской области, получили право бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Чтобы получить бесплатный билет, необходимо предоставить в кассу справку, которую можно взять в отделе социальной защиты населения или МФЦ.