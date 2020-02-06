Более 15 тысяч обманутых дольщиков в Подмосковье получат свои квартиры в 2020 году

Брифинг по жилищному строительству прошел в Доме правительства Подмосковья. Как сообщила министр жилполитики Московской области Инна Федотова, в 2020 году планируется обеспечить права 15500 дольщиков.

Министр рассказала о результатах работы за 2019 год и планах на 2020. Также Инна Федотова уточнила, с какими проблемами обычно обращаются жители региона.

Она сообщила, что 60-70% обращений от жителей касаются строительства жилья — как правило, это проблемные долгострои.

На сегодняшний день в Подмосковье 733 проблемных дома, все они находятся на контроле министерства. Власти не давят на застройщиков, а помогают им. Таким образом, в 2020-м году в планах обеспечить права 15500 человек.

20% обращений жителей Московской области связано со школами. Их строят в соответствии с заранее утвержденным проектом по принципу «Построили дом — постройте школу».

На сегодняшнем брифинге министр дала ответы по нескольким конкретным объектам. Так, первые две секции ЖК «Купавино» будут сданы в феврале–марте текущего года. Также в этом году сдадут шесть домов ЖК «Высокие Жаворонки», сообщила Инна Федотова.