Подмосковье 26 апреля 2023, 10:24 Более 15 тысяч новорожденных обследовали на генетические заболевания в МОНИКИ с начала года МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Читать 360tv в

С 2023 в России заработала госпрограмма расширенного скрининга новорожденных. Малышей начали обследовать на 36 генетических и врожденных заболеваний.

Одну из ведущих ролей в данном направлении играет медико-генетическая лаборатория МОНИКИ. Так, с начала года врачи института обследовали более 15 тысяч детей.

Реклама

«Мы проводим исследования на основании направлений как перинатальных центров, так и других медицинских организаций, оказывающих помощь новорожденным детям — родильным домам, детским поликлиникам, детским стационарам», — рассказал заведующий медико-генетическим центром МОНИКИ имени Владимирского Артур Латыпов.

Он подчеркнул, что в лабораторию МОНИКИ поступает образец крови ребенка, а врачи самостоятельно проводят исследования по пяти видам анализов.

Благодаря исследованиям было подтверждено более десяти случаев тяжелых жизнеугрожающих, инвалидизирующих заболеваний. Также у трех детей выявили спинальную мышечную атрофию, у двух — фенилкетонурию, у шести — врожденный гипотиреоз, у четырех — муковисцидоз. Также врачи формируют группу риска по первичному иммунодефициту. Отмечается, что все малыши, входящие в нее, переданы под наблюдение специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».