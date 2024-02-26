Подмосковье 26 февраля 2024, 18:05 Более 15 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю Медиасток.рф

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Более 15 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья на прошлой неделе. Для этой работы вывели свыше 500 человек.

В Министерстве благоустройства Подмосковья рассказали, как парки региона спасали от снегопада на прошлой неделе. В этой работе принимали участие 544 человека и 155 машин.

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Снег сначала убирали на центральных аллеях в парках, затем приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обработали противогололедными материалами.

На территории Московской области 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети составляет два миллиона квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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