Более 15 тысяч концертов и спектаклей прошло онлайн в Подмосковье в 2020 году

Социальная сфера в Подмосковье активно развивалась в 2020, несмотря на пандемию. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Ольга Забралова, подводя итоги года.

Как уточнила Забралова, по поручению губернатора Андрея Воробьева образовательные, культурные, социальные и развлекательные мероприятия при необходимости переводились в онлайн-режим.

Более 15 тысяч концертов и спектаклей прошло онлайн, их посмотрели 5 миллионов зрителей. На премьеру спектакля Сергея Безрукова „Дядя Ваня“ люди покупали билеты со всего мира — из Германии, США, Израиля, Японии. Наши музеи за три месяца локдауна виртуально посетили 4,6 миллиона человек — на 400 тысяч больше, чем за весь прошлый год. С 14 декабря музеи стали открыты для посетителей, музейные парки также ждут гостей Ольга Забралова первый зампред правительства МО

В рамках нацпроекта «Культура» в Московской области открывают модельные библиотеки с инновационным мультимедийным оборудованием. Также запущен проект «Библиотека — современное культурное пространство» с организацией кружков и мастер-классов для жителей на базе библиотек.

Зампред правительства добавила, что в 2020 году пять подмосковных вузов вошли в ТОП-100 в России, в сотню лучших также попали 13 подмосковных колледжей.

«Мы достойно завершили учебный год, количество 100-балльников выросло на 40%. А число детей, получивших более 220 баллов по итогам трех экзаменов — на тысячу. По данным международного исследования PISA поднялись с 26 на 19 место. В планах — войти в десятку лучших. Выполнили поручение президента — все начальные классы получают горячее питание. Поступление в колледж в этом году впервые проводили онлайн», — сообщила Ольга Забралова.

Занятия «Активного долголетия» перевели в онлайн — на «Одноклассники», YouTube и другие платформы.

За год занятия «Активного долголетия» посетили более 120 тыс жителей старшего поколения. Их перевели в онлайн — на «Одноклассники», YouTube и другие платформы. Проект продолжит работу и в следующем году.

В 2021 году Подмосковье станет пилотным регионом по внедрению цифровой образовательной среды.

«В 350 школ поступят новые ноутбуки, планшеты, проекторы, интерактивные доски. Это позволит разнообразить классический урок. Конечно, ничто не заменит очного общения детей и педагогов. В Подмосковье ежегодно открывают более 30 новых школ, чтобы дети учились очно в комфортных и современных условиях», — добавила Забралова.