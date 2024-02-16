Подмосковье 16 февраля 2024, 15:26 Более 15 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за сутки Пресс-служба Минтранса МО

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За сутки в Подмосковье выпала четверть месячной нормы осадков. Как сообщили в Минтрансе региона, расчистка дорог от снега продолжается.

Дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами порядка 15 тысяч километров дорог за сутки. Сегодня на линии работают 1,3 тысячи сотрудников и свыше 1,4 тысячи тракторов и погрузчиков.

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Днем в пятницу температура воздуха составит в Подмосковье — 8 градусов. Ожидаются осадки.

Водителей призвали с пониманием отнестись к работе дорожной техники. От ее работы зависит комфортный проезд личного и общественного транспорта.

Всю снегоуборочную технику привлекли для работы в Подмосковье. 15 февраля привлекли дополнительные силы от ресурсных и частных предприятий, отметил губернатор Андрей Воробьев.