Подмосковье 04 декабря 2023, 14:19 Более 15 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Дорожные службы за ночь очистили от снега и обработали противогололедными материалами 15,7 тысячи километров дорог в Подмосковье. В Минтрансе региона отметили, что работы продолжаются.

«Вечером и ночью в связи с продолжительным снегопадом на дежурство вышли свыше 1,5 тысячи рабочих и более 1100 машин. Сейчас на дорогах уже 1440 тракторов, самосвалов и погрузчиков. Оперативный штаб круглосуточно мониторит ситуацию и взаимодействует и с экстренными службами», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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В прошлую ночь в Московской области выпало до 10 сантиметров снега.

Все усилия коммунальных, дорожных служб Подмосковья направили на уборку последствий от снегопадов. Работу выстроили по строгим алгоритмам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Специалисты посменно дежурили все выходные и продолжают расчистку сейчас.

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