Более 1,5 тысяч исследований на грипп птиц проведут в 2021 году в Подмосковье

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что в нынешнем году планируется провести более полутора тысяч исследований на грипп среди дикой и синантропной птицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что каждый год профильные специалисты проводят эпизоотический мониторинг гриппа диких и синантропных птиц, а также птиц, которые содержатся на подмосковных птицефабриках, зоопарках и в личных подворьях.

«Необходимость осуществления мониторинговых исследований на грипп птиц определяется опасностью заноса вируса гриппа и его распространением на территории региона, возникновением эпизоотий среди домашних птиц», — обратил внимание Воскресенский.

В прошлом году в рамках регионального мониторинга в ветеринарные лаборатории направили 1,3 тысячи проб от дикой и синантропной птицы.

За 2020 год в ветеринарные лаборатории в рамках регионального мониторинга было направлено 1,3 тысячи проб от дикой и синантропной птицы.

«Мероприятия активизируются в весенний сезонный перелет диких и синантропных птиц в родные места из теплых стран», — заметил министр.