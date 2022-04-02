Более 1,5 тысяч единиц спецтехники вышли на уборку дорог Подмосковья от снега

Снегопад накрыл Подмосковье. Уже выпало восемь сантиметров осадков, местами на дорогах гололедица. Ликвидировать последствия циклона на улицы подмосковных городов вышли более 1,5 тысяч единиц спецтехники и порядка 2,6 тысяч рабочих.

Для обеспечения безопасного проезда и передвижения жителей региона дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме.

Сейчас проводится очередной цикл очистки проезжей части, после чего выполняется обработка протигололедными материалами дорожной сети, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

За день очищено и обработано около 10,5 тысячи километров областных дорог, работы продолжаются. В работах задействовано более 1,5 тысячи единиц техники и порядка 2,6 тысячи дорожников Алексей Гержик Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В ночь с субботы на воскресенье ожидается пик снегопада — выпадет 60% от месячной нормы осадков, предупредил Гержик.

«Поэтому мы продолжим мониторить и оперативно реагировать на дорожную ситуацию, чтобы обеспечить безопасный проезд», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Водителей и пешеходов призвали быть аккуратными, поскольку на дорогах возможны заносы и гололедица. Из-за циклона «Катарина» в Московской области действует предупреждение. Жителей просят не парковать авто на проезжей части и минимизировать поездки на дальние расстояния.