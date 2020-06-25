Более 15 тысяч дольщиков из Подмосковья получат ключи в этом году. Следить за строительством можно онлайн

В этом году в Подмосковье 15,5 тысячи обманутых дольщиков получат свои квартиры. Почти восьми тысячам человек уже выдали ключи. Сроки не нарушатся, а следить за ходом строительства может любой желающий в режиме онлайн. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы регулярно отчитываемся. Про 19,5 тысячи ключей в прошлом году, про 10,5 тысячи в 2018 году», — сказал Андрей Воробьев.

Он уточнил, что команда, которая занимается этим вопросом, большое внимание уделяет юридическим и практическим нюансам. «Дело в том, что просто так прийти на недостроенный дом, положить туда деньги — ничего же не произойдет. Должна быть юридически оформленная схема», — пояснил губернатор.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова заявила, что в этом году ключи от квартир получат 15,5 тысячи дольщиков, как и планировалось. Сроки не нарушат. За первое полугодие уже выдали почти восемь тысяч ключей — это 44 многоквартирных жилых дома.

«Самым крупным за это время был жилой комплекс, который достраивал частный инвестор, — жилой комплекс „Белая дача“ в Котельниках. Там больше тысячи дольщиков ждали ключи с 2015 года. Еще один подарок, буквально к параду, — ввели в эксплуатацию четыре первых дома жилого дома „Высокие жаворонки“. Два с половиной года назад они вместе с губернатором нашли инвестора, и уже в июле 600 дольщиков начнут получать свои ключи», — рассказала Федотова.

Она уточнила, что все работы идут по графику, поручение губернатора будет исполнено к концу года.

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В марте в Подмосковье создали региональный фонд защиты прав дольщиков. О нем просили жители. Он уже активно работает и решает вопросы людей совместно с федеральным фондом защиты прав дольщиков.

Сейчас ведется работа наблюдательного совета. Министр отметила, что 196 домов должны рассмотреть на этом совете.

«Первые дома будут рассмотрены на этой неделе и в начале июля. Это ЖК „Восточный“ в Звенигороде и „Новокосино“ в Реутове. Все объекты проверяются на наличие документации, если ее нет — документация разрабатывается. Все дома проходят экспертизу. Наблюдательный совет принимает решение, достраивать объект или возвращать гражданам средства», — объяснила Инна Федотова.

Планы по строительству на этот год в Подмосковье находятся под контролем ведомства. В этом году должны сдать несколько объектов.

«По „Урбану“ отдельная программа, 65 домов, из которых в прошлом году ввели в эксплуатацию 10, в этом году должны ввести 13. Два дома ввели уже в этом году в Химках. Далее идут по плану. В этом году должны ввести в эксплуатацию школу на 1000 мест в Химках и завершить строительство школы в Чехове, в ЖК „Губернский“. Такие планы на этот год», — подытожила министр.

Инна Федотова отметила, что есть объекты, дольщики которых беспокоятся больше всего. Среди них ЖК «Изумрудная долина». Министр уточнила, что уже в июле там запланировали ввести семь из десяти домов. Сейчас оформляют документацию.

Также важно отметить такие объекты, как «Пироговская ривьера» в Мытищах, «Новый Раменский». Неделю назад министр вместе с дольщиками проверяла готовность объекта, выслушала предложения и замечания. Инвестор пообещал сдать последнюю очередь ЖК в октябре.

Губернатор поручил постоянно информировать дольщиков обо всех изменениях и держать их в курсе дел.

«Я прошу вас и вашу команду продолжать активно разъяснять дольщикам их перспективы получения жилья. Этот постоянный диалог должен вами вестись неустанно. Я не хочу, чтобы это как лозунг звучало. Это критически важная работа. Поэтому я знаю, что у вас грамотные коллеги занимаются этим направлением, я прошу вас не уставать это делать», — сказал Андрей Воробьев.

Приложение «Подмосковные стройки»

С прошлого года в Подмосковье появилось приложение «Подмосковные стройки». Оно размещено на портале «Добродел». С его помощью дольщики могут следить за ходом строительства в режиме онлайн.

«На интерактивной карте этого проекта более 3000 объектов капитального строительства в Московской области. Есть все необходимые функции, можно подписаться на объект, получать информацию об изменениях, делиться информацией с близкими. А еще реализована VR-технология: можно навести камеру на интересующий объект и получить всю необходимую информацию. Все на одной платформе, сторонние площадки не нужны», — пояснил Артур Гарибян, начальник главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Он уточнил, что в приложении можно посмотреть, как строится объект, по какой схеме, узнать динамику строительства, сроки завершения строительства. Также на портале есть информация о социальных объектах, которые только планируется построить, — это важно для будущих жильцов. Еще в приложении можно узнать о благонадежности застройщика, чтобы не стать обманутым дольщиком.

«Это очень важно, потому что человек может практически каждый день или еженедельно заглядывать в свой телефон и видеть, какой этаж строят — первый или десятый. Спасибо, это очень важная работа», — сказал Андрей Воробьев.