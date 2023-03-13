Подмосковье 13 марта 2023, 13:31 Более 15 тысяч человек посетили выставку фотографа Андреева в Серпухове

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Свыше 15 тысяч человек побывали на выставке «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии» в историко-художественном музее в Серпухове. Экспозицию посвятили развитию течения пикториализма и судьбе его представителей.

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Выставка работала с 14 сентября 2022 года по 12 марта 2023 года. На ней презентовали более 400 экспонатов, в том числе порядка 100 из Серпуховского музея, а почти 200 предоставили частные коллекционеры.

В создании экспозиции поучаствовал Политехнический музей. Проект приурочили к 140-летию одного из представителей фотографии в России начала ХХ века.

Экспонатами послужили работы Николая Андреева и его современников, а также предметы из фондов учреждения культуры. Работы Андреева выставлялись по всему миру. Одна из его фотографий побывала на выставке декоративных искусств 1924 года в Париже и в испанском городе Сарагос в 1927 году. Также на выставке воссоздали «кухню» фотографов прошлого века.

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