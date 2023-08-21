Подмосковье 21 августа 2023, 15:44 Более 15 тысяч человек посетили семейный фестиваль «Традиция» в Подмосковье Министерство культуры и туризма Моковской области

Читать 360tv в

Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» провели под открытым небом в подмосковной усадьбе Захарово. Мероприятие объединило 15 тысяч человек — об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Организаторы фестиваля подготовили для гостей разного возраста более 50 событий. Это были музыкальные номера, литературные посиделки, философские беседы, исторические лекции и другие активности. На концерте выступили хор Сретенского монастыря, группа «Зверобой», Маша Макарова, поэты и артисты.

Реклама

Творческую команду фестиваля вдохновляли режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин. Они постарались создать проект, который популяризирует и сохраняет русский культурный код с помощью музыки, литературы, театра, истории, публицистики, семейных программ и национальной кухни.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».