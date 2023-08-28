28 августа 2023, 23:56
Более 15 тысяч человек посетили музыкальный кавер-фестиваль «На одной волне» в Подмосковье
Музыкальный фестиваль исполнителей каверов «На одной волне» прошел в парках 10 городских округов Подмосковья. Выступления артистов послушали почти 15 тысяч человек.
Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, концерты прошли в Дубне, Щелкове, Серпухове, Электростали, Раменском, Коломне, Егорьевске, Красногорске, Фрязине и Люберцах. Музыканты представили авторские версии известных мировых и отечественных песен.
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Заключительная часть фестиваля пройдет 2 сентября в Ступине, Мытищах, Подольске, Реутове и Химках. Для зрителей выступят группы «Русский бит», «Сборище», «Каверзные», «Час Пик» и Modus Band.
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