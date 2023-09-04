Подмосковье 04 сентября 2023, 15:55 Более 15 тысяч человек побывали на яблочно-книжном фестивале в Коломне фотограф Анастасия Замятина / фотограф Анастасия Замятина

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В выходные Коломна принимала гостей XI Международного яблочно-книжного фестиваля. По данным Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие посетили более 15 тысяч человек, что на 18% превышает показатель прошлого года.

На фестивале развернулась насыщенная двухдневная программа. Гости смогли встретиться с писателями и издателями, насладиться театральным сторителлингом и живой музыкой под открытым небом, принять участие в арт-практиках с художниками и попробовать угощения. Центром событий стал книжный маркет с 40 ведущими издательствами страны. Яблочная тематика отразилась в экспозиции коломенских сортов яблок и конкурсе на самый крупный экземпляр.

Креативный продюсер фестиваля и генеральный директор АНО «Коломенский посад» Наталья Никитина рассказала, что за 11 лет мероприятие выросло из камерного в масштабное событие федерального уровня. В то же время фестиваль открывает новые места на карте города, в этом году их 20.

Знаковой площадкой 2023 года стал Дом Сурановых. Аналогов проекта, который реализуется в родовом гнезде коломенских купцов, нет ни в России, ни в Европе. Торжественное открытие отреставрированного здания состоялось в рамках фестиваля яблок и книг.

К открытию театрально-экспериментальная команда «Пильняк-центра» подготовила аудиоспектакль-променад «Дом, который». Это неспешный диалог с исчезающими домами-памятниками в исторической части Коломны. Вскоре гости города смогут присоединиться к аудиопрогулке, афиша появится на сайте Музея-Навигатора.

Ключевым событием арт-программы стала выставка «По ту сторону реки» в Музее-лаборатории «Шелковая фабрика». Она посвящена дому как сакральному пространству и приглашает в путешествие по ландшафтам памяти. Выставка продлится до 1 октября.

Всего в рамках яблочно-книжного фестиваля состоялись 80 событий на 20 площадках города.

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