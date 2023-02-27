27 февраля 2023, 14:33
Более 15 тысяч блинов приготовили для жителей Химок на Масленицу
Неделя масленичных гуляний завершилась в Химках. Для жителей провели более 40 мероприятий и испекли более 15 тысяч блинов.
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Центральной локацией праздника стал парк «Дубки». Гостей ждали большой концерт, выставка народных промыслов и историческая реконструкция с элементами сценического боя и славянского быта.
В парках имени Величко, «Подрезково» и «Экоберег» для гостей подготовили конкурсы и мастер-классы.
Химчане из поселений Луневское и Кутузовское отпраздновали Масленицу у спортивного стадиона «Лунево» и в усадьбе Середниково. Там прошли концерты с участием творческих коллективов, анимационные программы для детей и спортивные соревнования.
На всех локациях гостей праздника угощали блинами и чаем. Жителей поздравил и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
«Дорогие химчане! Поздравляю с Масленицей, исконно русским праздником, который мы по традиции отмечаем уже многие столетия. Он символизирует смену времени года и говорит, что весна уже на пороге. Желаю вам вкусного, яркого и насыщенного праздника в кругу родных и близких!» — сказал Дмитрий Волошин.
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Химки
Масленица-2023
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