Подмосковье 23 августа 2023, 16:13 Более 15 школ в Химках вошли в рейтинг лучших в Подмосковье Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Министерство образования Московской области опубликовало рейтинг образовательных учреждений региона. Среди лучших школ региона оказались 16 школ в Химках.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Школы оценивали по результатам олимпиад, экзаменов, достижений преподавателей, участию учреждений и учителей в региональных проектах.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы ввели новые правила для попадания в „зеленую зону“. Теперь в школе обязательно должен быть призер или победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускник, который набрал не менее 250 баллов на ЕГЭ по трем предметам», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В этом году в число лучших учреждений региона вошли химкинские школы «Триумф», «Лига первых», «Аэрокосмический лицей», «Лидер», «Химкинский лицей», школа с углубленным изучением отдельных предметов № 14, гимназии № 9 и № 23, лицеи № 12, 15 и 21, школы № 1, 29, 19, 20, образовательный комплекс «Перспектива».

«В этом году в Химках 16 стобалльников и 84 выпускника, которые набрали по трем предметам более 250 баллов. Кроме того, школьники повысили средний балл ЕГЭ по обязательным предметам. Это результат огромных усилий наших учителей и учеников, а также серьезной работы по модернизации системы образования в округе», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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