Более 15 школ построили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года построили 16 школ. Всего в этом году за счет средств бюджета в регионе возвели 38 социальных объектов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев рассказал, что все построенные объекты оснащены современной техникой.

«За 10 месяцев этого года в рамках госпрограммы мы ввели 16 школ и шесть детских садов, а также два объекта дополнительного профессионального образования, построили четыре поликлинических учреждения, один фельдшерско-акушерский пункт, три объекта спорта и шесть — культуры», — уточнил глава ведомства.

Новая поликлиника в Одинцове рассчитана на 1,5 тысячи посещений в смену. Это современный клинико-диагностический центр. Он обеспечивает оказание медицинской помощи в соответствии с международными стандартами.

Детские сады в Ивантеевке, Домодедове, Красногорске и Химках построили в рамках реализации национального проекта «Демография».

Локтев добавил, что в регионе до конца года достроят еще 20 объектов образования, 12 объектов здравоохранения, два объекта спорта и один объект культуры.