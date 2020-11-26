Более 15 школ построили в Подмосковье с начала года
Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев рассказал, что все построенные объекты оснащены современной техникой.
«За 10 месяцев этого года в рамках госпрограммы мы ввели 16 школ и шесть детских садов, а также два объекта дополнительного профессионального образования, построили четыре поликлинических учреждения, один фельдшерско-акушерский пункт, три объекта спорта и шесть — культуры», — уточнил глава ведомства.
Новая поликлиника в Одинцове рассчитана на 1,5 тысячи посещений в смену. Это современный клинико-диагностический центр. Он обеспечивает оказание медицинской помощи в соответствии с международными стандартами.
Детские сады в Ивантеевке, Домодедове, Красногорске и Химках построили в рамках реализации национального проекта «Демография».
Локтев добавил, что в регионе до конца года достроят еще 20 объектов образования, 12 объектов здравоохранения, два объекта спорта и один объект культуры.