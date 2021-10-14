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    14 октября 2021, 16:57

    Более 15 представителей банной индустрии Подмосковья приняли участие во всероссийском форуме «Пар»

    Представители банной индустрии из Московской области приняли участие во всероссийском форуме «Пар» в Сочи

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Всероссийский форум банной индустрии «Пар» прошел в Сочи. В нем приняли участие свыше 15 представителей банной индустрии Московской области, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Более 15 представителей банной индустрии Подмосковья приняли участие во всероссийском форуме «Пар»

    Всего на форум приехали более 50 бизнесменов из России и стран СНГ. Также участниками мероприятия стали представители Великобритании и Арабских Эмиратов.

    «На мероприятие приехали владельцы и управленцы крупных банных комплексов, руководители ассоциаций и инвесторы из многих подмосковных городов, в том числе Подольска, Серпухова, Домодедова и Рошаля. Всего на форуме работали более 15 представителей банной индустрии Московской области. Они получили новую ценную информацию, обменялись опытом, контактами для дальнейшего сотрудничества и развития», — отметил Сергей Воскресенский.

    На форуме обсуждали различные вопросы, актуальные для банной индустрии: выбор концепции при организации банного бизнеса, взаимодействие с госорганами, управление персоналом, организация пространства, реконструкция комплексов, меню кухни и многое другое.

    В Московской области за семь лет в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» было построено и реконструировано 95 банных объектов.