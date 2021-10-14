Более 15 представителей банной индустрии Подмосковья приняли участие во всероссийском форуме «Пар»

Всероссийский форум банной индустрии «Пар» прошел в Сочи. В нем приняли участие свыше 15 представителей банной индустрии Московской области, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

Всего на форум приехали более 50 бизнесменов из России и стран СНГ. Также участниками мероприятия стали представители Великобритании и Арабских Эмиратов.

«На мероприятие приехали владельцы и управленцы крупных банных комплексов, руководители ассоциаций и инвесторы из многих подмосковных городов, в том числе Подольска, Серпухова, Домодедова и Рошаля. Всего на форуме работали более 15 представителей банной индустрии Московской области. Они получили новую ценную информацию, обменялись опытом, контактами для дальнейшего сотрудничества и развития», — отметил Сергей Воскресенский.

На форуме обсуждали различные вопросы, актуальные для банной индустрии: выбор концепции при организации банного бизнеса, взаимодействие с госорганами, управление персоналом, организация пространства, реконструкция комплексов, меню кухни и многое другое.

В Московской области за семь лет в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» было построено и реконструировано 95 банных объектов.