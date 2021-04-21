Более 15 одаренных детей Подмосковья получили стипендии фонда «Новые имена»
Второй тур отбора одаренных юных музыкантов и художников на соискание стипендии благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой прошел в Московской области. Стипендии получили 16 юных жителей региона.
Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.
В конкурсе участвовали 48 человек — из них 36 музыкантов и 12 художников. Соискателей оценивали эксперты из Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а также творческого союза художников России и International federation of arts UNESCO. Кроме того, решение принимали и представители самого благотворительного фонда.
В ведомстве опубликовали список участников, которые победили в конкурсе на стипендию:
Екатерина Абрамова (ИЗО);
Анисия Артемова (скрипка);
Василиса Блохина (флейта);
Софья Бурцева (скрипка);
Елизавета Буюкян (фортепиано);
Иван Вахрушев (фортепиано);
Дарья Горина (фортепиано);
Александра Ефремова (ИЗО);
Софья Задорожная (ИЗО);
Дмитрий Климов (аккордеон);
Таисия Коростиева (ИЗО);
Михаил Лосьмаков (баян);
Никита Мосиенко (гитара);
Дарья Повесма (гитара);
Петр Сахарчук (труба);
Софья Сорокина (виолончель).
Все лауреаты получили сертификаты. кроме того, их пригласили в XXIX международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале.