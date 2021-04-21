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    21 апреля 2021, 23:41

    Более 15 одаренных детей Подмосковья получили стипендии фонда «Новые имена»

    Нина Петлинова

    Второй тур отбора одаренных юных музыкантов и художников на соискание стипендии благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой прошел в Московской области. Стипендии получили 16 юных жителей региона.

    Более 15 одаренных детей Подмосковья получили стипендии фонда «Новые имена»

    Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

    В конкурсе участвовали 48 человек — из них 36 музыкантов и 12 художников. Соискателей оценивали эксперты из Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а также творческого союза художников России и International federation of arts UNESCO. Кроме того, решение принимали и представители самого благотворительного фонда.

    В ведомстве опубликовали список участников, которые победили в конкурсе на стипендию:

    Екатерина Абрамова (ИЗО);

    Анисия Артемова (скрипка);

    Василиса Блохина (флейта);

    Софья Бурцева (скрипка);

    Елизавета Буюкян (фортепиано);

    Иван Вахрушев (фортепиано);

    Дарья Горина (фортепиано);

    Александра Ефремова (ИЗО);

    Софья Задорожная (ИЗО);

    Дмитрий Климов (аккордеон);

    Таисия Коростиева (ИЗО);

    Михаил Лосьмаков (баян);

    Никита Мосиенко (гитара);

    Дарья Повесма (гитара);

    Петр Сахарчук (труба);

    Софья Сорокина (виолончель).

    Все лауреаты получили сертификаты. кроме того, их пригласили в XXIX международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале.