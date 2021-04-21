Более 15 одаренных детей Подмосковья получили стипендии фонда «Новые имена»

Второй тур отбора одаренных юных музыкантов и художников на соискание стипендии благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой прошел в Московской области. Стипендии получили 16 юных жителей региона.

Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

В конкурсе участвовали 48 человек — из них 36 музыкантов и 12 художников. Соискателей оценивали эксперты из Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а также творческого союза художников России и International federation of arts UNESCO. Кроме того, решение принимали и представители самого благотворительного фонда.

В ведомстве опубликовали список участников, которые победили в конкурсе на стипендию:

Екатерина Абрамова (ИЗО);

Анисия Артемова (скрипка);

Василиса Блохина (флейта);

Софья Бурцева (скрипка);

Елизавета Буюкян (фортепиано);

Иван Вахрушев (фортепиано);

Дарья Горина (фортепиано);

Александра Ефремова (ИЗО);

Софья Задорожная (ИЗО);

Дмитрий Климов (аккордеон);

Таисия Коростиева (ИЗО);

Михаил Лосьмаков (баян);

Никита Мосиенко (гитара);

Дарья Повесма (гитара);

Петр Сахарчук (труба);

Софья Сорокина (виолончель).

Все лауреаты получили сертификаты. кроме того, их пригласили в XXIX международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале.