Более 15 объектов малого и крупного бизнеса построят в Подмосковье
В Центр содействия строительству при правительстве Московской области на прошедшей неделе поступило 19 новых проектов. Это шесть объектов крупного бизнеса и 13 — малого.
Среди проектов крупного бизнеса есть план здания сельскохозяйственного назначения на участке площадью 12,6 гектара в городском округе Шатура. А также склад на участке площадью 4,4 гектара в Одинцовском городском округе и многофункциональное здание на участке площадью 5,5 гектара в городском округе Домодедово.
Среди проектов малого бизнеса присутствуют следующие объекты:
• два производственно-складских здания — на участке площадью 2,6 гектара в городском округе Клин и на участке площадью 1,3 гектара в городском округе Серпухов;
• два склада — на участке площадью 1,1 гектара в городском округе Мытищи на участке площадью один гектар в городском округе Домодедово;
• производственный комплекс на участке площадью 2,2 гектара в городском округе Щелково;
• комплекс производственных мастерских на участке площадью 0,4 гектара в городском округе Мытищи;
• административное здание на участке площадью 0,1 гектара в Сергиево-Посадском городском округе.