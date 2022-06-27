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    27 июня 2022, 19:49

    Более 15 объектов малого и крупного бизнеса построят в Подмосковье

    Анастасия Борискова

    В Центр содействия строительству при правительстве Московской области на прошедшей неделе поступило 19 новых проектов. Это шесть объектов крупного бизнеса и 13 — малого.

    Более 15 объектов малого и крупного бизнеса построят в Подмосковье

    Среди проектов крупного бизнеса есть план здания сельскохозяйственного назначения на участке площадью 12,6 гектара в городском округе Шатура. А также склад на участке площадью 4,4 гектара в Одинцовском городском округе и многофункциональное здание на участке площадью 5,5 гектара в городском округе Домодедово.

    Среди проектов малого бизнеса присутствуют следующие объекты:

    • два производственно-складских здания — на участке площадью 2,6 гектара в городском округе Клин и на участке площадью 1,3 гектара в городском округе Серпухов;

    • два склада — на участке площадью 1,1 гектара в городском округе Мытищи на участке площадью один гектар в городском округе Домодедово;

    • производственный комплекс на участке площадью 2,2 гектара в городском округе Щелково;

    • комплекс производственных мастерских на участке площадью 0,4 гектара в городском округе Мытищи;

    • административное здание на участке площадью 0,1 гектара в Сергиево-Посадском городском округе.