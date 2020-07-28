Более 15 новых объектов войдут в измененную программу газификации до 2025 года в Подмосковье

«Программа пересматривается каждый год, за счет экономии средств возможность получить газ уже в ближайшее время получают новые объекты. В сложившейся эпидемиологической ситуации газификация Подмосковья по губернаторской программе продолжается с соблюдением запланированных сроков. До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию 50 объектов газификации, это позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В программу газификации до 2025 года планируют включить 17 объектов, это деревни Алексеевка (Богородский г. о.); Свистягино (г.о. Воскресенск); Мельниково, Клово, Савеловка, Могутово (Наро-Фоминский г. о.); Скородумки (г.о. Солнечногорск); Головино, Новопареево, Афанасово, Большие Петрищи, Костыши, Аксеново (г.о. Щелково). Эти населенные пункты будут включены в целях реализации компенсационных мер, предусмотренных правительством для людей, живущих вблизи размещения комплексов по переработке отходов и заводов по термической обработке отходов.