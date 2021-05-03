Более 1,5 млн жителей Подмосковья обратились на портал госуслуг с начала года

С начала года более 1,5 миллиона жителей Подмосковья обратились на портал госуслуг. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Популярность электронных услуг в Московской области постоянно растет. За первые четыре месяца 2021 года на региональном портале uslugi.mosreg.ru подано более 1,5 миллиона заявлений на получение госуслуг в „цифре“. Это почти на четверть больше, чем за тот же период 2020 года. Самые популярные — услуги социальной сферы, услуги образования», — рассказал министр.

По его словам, самыми массовыми по обращениям за этот год стали ряд услуг: выдача социальных карт (свыше 252 тысяч обращений), запись в кружки и секции (118 тысяч), запись в школу (более 108 тысяч обращений), запись на ЕГЭ (88 тысяч) и прикрепление к поликлинике (около 74 тысяч).

Кроме того, в Московской области внедрена система мониторинга, которая в режиме реального времени позволяет отслеживать основные показатели качества предоставления услуг в регионе: отказы в приеме документов, просрочки в оказании, а также рейтинг оценок заявителей. Благодаря этому инструменту за прошлый год количество просрочек было снижено более чем в два раза.

Сегодня в Подмосковье для людей и бизнеса доступно 205 услуг в электронном виде. Всего на территории области оказывают 474 госуслуги, в том числе федеральные, региональные и муниципальные. За 2020 год в электронном виде на региональном портале было оказано 4,3 миллиона услуг.