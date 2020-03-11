Более 1,5 млн тонн ТКО направили на вторичную переработку в Московской области

Заместитель председателя областного правительства Евгений Хромушин поблагодарил жителей Подмосковья за то, что они активно разделяют у себя дома твердые коммунальные отходы. По его словам, благодаря их ответственности, в регионе удалось закрыть 28 мусорных полигонов.

«На сегодняшний день на территории региона введены в эксплуатацию семь современных комплексов по переработке отходов, пять из них работают в полную мощность, на двух продолжаются пуско-наладочные работы», — уточнил Хромушин.

Они находятся на территории городских округов Сергиев-Посад, Клин, Зарайский, Коломенский, Серебряные Пруды, Рошаль и Егорьевск.

«Вместе мы сделаем наш регион комфортным для проживания, работы и отдыха!» — резюмировал зампред правительства Подмосковья.