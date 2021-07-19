Более 15 млн человек посетили парки Подмосковья с начала года

В подмосковных парках с начала года побывали более 15 миллионов человек. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Если говорить о зонах отдыха, о парках Подмосковья, у нас с начала года посетили их более 15 миллионов человек. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Сегодня в Подмосковье 143 городских парка и 34 лесопарка. И наша задача — показать ощутимые перемены и комфорт для каждого посетителя», — заявил министр во время доклада губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Хайкин отметил, что в 2021 году в парках региона установили более 300 разных элементов благоустройства: это и аттракционы, и летние кинотеатры, и пикниковые зоны. Также по поручению Воробьева в зонах отдыха из-за жары стали бесплатно раздавать прохладную воду.

«Брендированная вода появилась в парках Подмосковья, а также зонты, шезлонги. Более 20 парков уже запустили эту тему. И с выходных это в каждом парке должно появиться — зонтики и шезлонги. Также этим летом мы запускаем европейские пикники (заказ еды по QR-коду и бесплатные пледы — прим. ред.)» — добавил чиновник.

По словам Хайкина, в этом году по поручению губернатора в парках Ногинска, Воскресенска, Коломны и Сергиева Посада появились бесплатные карусели. Еще власти региона подготовили программу по установке туалетов в парках, где их нет или не хватает. Накануне туристический портал Подмосковья опубликовал гайд со списком лучших мест в области для наблюдения за птицами.