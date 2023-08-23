Подмосковье 23 августа 2023, 05:00 Более 1,5 миллиона жителей Подмосковья стали пользователями личного кабинета единого расчетного центра Unsplash

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Более 1,5 миллиона жителей Подмосковья стали пользователями личного кабинета МосОблЕИРЦ. Перейти в него можно через сайт единого расчетного центра или с помощью мобильного приложения.

С помощью личного кабинета можно оплачивать коммунальные счета, в том числе без комиссии и со скидкой — через СБП. Кроме того, абоненты МосОблЕИРЦ после каждой оплаты участвуют в программе лояльности «Коммунальный бонус». Пользователи могут выбрать купоны на скидки и подарки от компаний-партнеров.

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Также в личном кабинете есть функция «Умная платежка». С ее помощью можно самостоятельно убедиться в справедливости и точности начислений, посмотреть формулы и правила расчетов. Кроме того, через личный кабинет можно отправить обращение, заказать справки и получить многие другие услуги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году. Он назвал тему «чувствительной и важной» и напомнил, что правительство России и ОАО «Газпром» оказали Подмосковью существенную поддержку в этой сфере.

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