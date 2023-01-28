Подмосковье 28 января 2023, 20:33 Более 1,5 миллиона кубометров мусора вывезли из Химок в прошлом году

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В 2022 году с территории Химок вывезли свыше 1,5 миллиона отходов. На несанкционированных свалках округа ликвидировали более 31 тысячи кубических метров мусора. В итоге Химки стал одним их лучших муниципалитетов по показателям экологии.

Итоги года обсудили на заседании совета федерального проекта «Чистая страна» под руководством зампреда Госдумы Алексея Гордеева. На нем был и глава Химок Дмитрий Волошин.

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Сейчас в Химках установлено 629 контейнеров для раздельного сбора мусора и 36 фандоматов для пластика и алюминия. С помощью пункта «Мегабак» в округе собрали более 300 тонн крупного мусора — его отправили на переработку. Из вторичного сырья изготовили предметы благоустройства в сквере на Панфилова.

«Ежегодно мы высаживаем тысячи деревьев и кустарников в рамках акции „Посади своё дерево“ и „Наш лес“, а также организовываем субботники. В результате было убрано более 40 зеленых зон, в том числе очищен Золотаревский пруд», — заявил Дмитрий Волошин.

Для борьбы со стихийными свалками в округе заблокировали 25 съездов на придорожные участки, камеры видеонаблюдения фиксируют большегрузы с мусором.

На территории Химок установлены посты для отслеживания состояния воздуха. Также 15 предприятий, которые могут негативно влиять на атмосферу, поставили на учет. Помимо этого, в 2022 году службы обнаружили 71 случай несанкционированного водовыпуска. В Химках развивают и экологичный транспорт.

«С 2020 года внедряем систему кикшеринга. Сегодня у нас 230 точек проката и более 500 самокатов», — добавил Волошин.

В округе создали системы «Зеленый каркас», куда занесли все арки, скверы, набережные и другие зоны отдыха. Их свяжут между собой 177 километрами пешеходных зон и велодорожек.

«В планах объединить оставшиеся территории непрерывным кольцевым маршрутом, равным марафонской дистанции в 42,2 километра», — отметил Дмитрий Волошин.

Также с мая прошлого года в Химках работает «Зеленая школа». Порядка 400 детей в рамках проекта в музейно-выставочном комплексе «Артишок» изучают рост растений, повадки птиц и сортировку отходов.

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