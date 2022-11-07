Более 1,5 миллиона доз вакцины от бешенства доставили авиацией в леса Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 12:47 Более 1,5 миллиона доз вакцины от бешенства доставили авиацией в леса Подмосковья

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Ветеринарная служба Подмосковья завершила осеннюю кампанию по раскладке вакцины от бешенства. В леса региона препарат доставили с помощью малой авиации.

«Туда, где сложно пройти или проехать на транспорте, вакцину доставляют с помощью самолетов. В этом году в лесах и парках Подмосковья разложили более 1,5 миллиона брикетов вакцины», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Препарат для диких животных упакован в брикет. Вещество имеет специфический запах, который привлекает лесных обитателей. Такая приманка абсолютно безвредна, даже если животное съест несколько брикетов одновременно.

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Вакцинацию от бешенства животных и птиц проводят также на фермах, в личных, крестьянско-фермерских, животноводческих и птицеводческих хозяйствах Подмосковья. Домашние питомцы получают прививку во время приемов в государственных ветеринарных учреждениях. За девять месяцев года в регионе провели более 370 миллионов вакцинаций домашних животных.