Подмосковье 24 августа 2023, 13:02 Более 1,5 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Московской области могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. С начала года свое здоровье проверили более 1,5 миллиона человек.

«Мы продолжаем говорить о важности регулярной диагностики. Только так можно своевременно выявить опасное заболевание и пройти лечение. И не надо бояться — заболевание развивается вне зависимости от того, хотим мы о нем знать или нет», — говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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С начала года 1,5 миллиона подмосковных пациентов прошли осмотры, которые помогли обнаружить 51 тысячу ранее неизвестных заболеваний. По итогам диспансеризации удалось выявить 1189 случаев онкологии, в том числе 366 эпизодов рака молочной железы, 158 случаев рака предстательной железы, 116 случаев рака кишечника и другие злокачественные новообразования. Все пациенты направлены на лечение.

Проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяются мобильные комплексы. Кроме того, с начала лета проводятся акции по проверке здоровья в парках.

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо прийти в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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