Более 1,5 миллиона человек привились от гриппа в Подмосковье | 360°

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Более 1,5 миллиона человек привились от гриппа в Подмосковье

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Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Московской области. Прививку сделали уже свыше 1,5 миллиона человек, в их числе 420 тысяч детей.

«Вакцинация — самый надежный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений. Вирус может привести к менингиту, пневмонии и даже летальному исходу. Поэтому я призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку от гриппа», — говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Для того чтобы пройти вакцинацию в передвижном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте Министерства здравоохранения региона. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Оформить ее можно на региональном портале госуслуг.

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Ранее стало известно, что компания из особой экономической зоны «Технополис Москва» за три месяца нарастила производство экспресс-тестов для выявления коронавируса и гриппа в девять раз.

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