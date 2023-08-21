21 августа 2023, 17:07
Более 15 команд выступят на футбольном турнире за кубок Акинфеева в Химках
В Химках стартовал турнир для команд начинающих футболистов «Кубок Игоря Акинфеева». В нем участвуют 16 команд, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
В этом году соревнования проводят вместо Бронниц на стадионе «Новые Химки».
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«Турнир проводится уже пятый год. Уверен, это только начало славной традиции. Хочу пожелать всем хорошей игры, честной борьбы», — пожелал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
В турнире участвуют коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Минска, Тулы, Тольятти, Казани. Московскую область представят команды «Мастер-Сатурн», ФК «Химки» и ФК «Витязь».
Коллективы разбили на четыре группы. Занявшие первые места разыграют Кубок Игоря Акинфеева, а вторые — Кубок Кипербола.
Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Турнир организовали министерство физической культуры и спорта Подмосковья, фонд развития футбола «Страна футбола» и областная Федерация футбола. Партнерами выступили компании «Спортмастер», Demix, благотворительный проект «Доброфон» и другие, а информационными — «Матч ТВ», «Советский спорт» и другие медиа.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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