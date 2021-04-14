Более 15 километров линий электропередач реконструируют в Подмосковье за год

В Подмосковье наращивают темпы работ по реконструкции электросетей и ремонту электрооборудования в проблемных округах. В этом году реконструируют более 15 километров линий электропередач и отремонтируют 72 подстанции, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Работы проведут в городских округах Раменское, Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск. Их выполняют бригады региональных энергетиков из АО «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил региональному блоку энергетики уделять особое внимание работе по обеспечению бесперебойного электроснабжения в проблемных муниципалитетах.

«Все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей этих округов Подмосковья, все они вошли в программу регионального Минэнерго», — сообщил Евгений Хромушин.

На 2021 год запланирована реконструкция более 15 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также строительство новых ЛЭП общей протяженностью более 8 километров. Энергетики заменят в перечисленных округах 984 опоры, расчистят 59,2 гектара вдоль трасс ЛЭП, отремонтируют 72 трансформаторные подстанции и заменят 72 км неизолированного провода на изолированный.