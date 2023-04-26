Подмосковье 26 апреля 2023, 17:25 Более 15 кафе с верандами откроют в Химках этим летом

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Более 15 летних кафе с верандами на 340 посадочных мест откроются в Химках в этом сезоне. Из них 11 уже начали работу.

Открыть летнее кафе стало проще благодаря новому сервису на портале «Госуслуг».

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«В этом году для владельцев и арендаторов кафе действует новый алгоритм оформления участка под летние веранды. <…> Важно, чтобы наши предприниматели не сталкивались с бюрократическими сложностями, а все процессы были максимально простыми и понятными», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Предприниматели из базы Министерства сельского хозяйства и продовольствия в личном кабинете смогут подтвердить заявку и получить готовый договор на открытие веранд. Сейчас эта процедура автоматизирована и занимает не более двух часов.

Для новичков, открывающих свое первое кафе, срок оказания услуги не превысит 11 рабочих дней. Раньше это занимало больше месяца.

Летние площадки, включая киоски в парках округа, будут работать до 1 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что предпринимателям нужно дать возможность открывать кафе в парках и зонах отдыха.

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