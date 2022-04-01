Более 15 энергообъектов построят в Подмосковье для перемещения электротранспорта

Сеть энергетических объектов построят в Подмосковье, чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение электротранспорта. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Инфраструктура для автомобилей на электрическом ходу появится на основных транспортных магистралях Подмосковья: М11 «Москва — Санкт-Петербург», М12 «Москва — Казань», М1 «Москва — Минск», М4 «Москва — Сочи» и других. Сейчас ведется подбор земельных участков, подходящих для размещения энергообъектов нового типа.

«Всего планируется построить порядка 15-20 энергетических объектов в ближайшие пять лет. Для этого подбираются соответствующие земельные участки с целью дальнейшего их формирования в собственность Московской области и предоставления под заявленные цели. Проект важный не только с точки зрения инвестиций в зеленую энергетику и развития экономики. Внедрение в повседневную жизнь электротранспорта обладает рядом преимуществ. Это новая комфортная среда для жителей Московской области, а также новые возможности путешествий на альтернативном виде транспорта», — сказала Наталья Адигамова.

На трассах будут расположены объекты «зеленой генерации» с системой распределения электроэнергии, сети электрозаправочных станций (ЭЗС), стоянки электрокаршеринга, дата-центры, фудкорты, зоны отдыха, торговые площади и системы связи.

Масштабный проект позволит реализовать новые комплексные подходы к развитию энергетики и использования электрического транспорта на период до 2030 года, отметила министр.