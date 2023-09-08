Подмосковье 08 сентября 2023, 17:07 Более 15 дворовых территорий благоустроили в Дмитрове с начала года Фото: администрация Дмитрова

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С начала года в Дмитрове благоустроили 17 дворовых территорий. Работы выполнили по программе комплексного благоустройства дворовых территорий в Московской области. Объект выбрали местные жители на портале «Добродел».

В 2022 году на портале применили новую методику формирования списка адресов для включения в программу. Это возраст детской площадки или ее отсутствие, состояние освещения и другие факторы.

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В итоге в 17 местах установили скамейки и урны, организовали парковку и детские площадки.

«Благоустройство — один из самых актуальных запросов у жителей Дмитровского округа. В 2022 году мы комплексно благоустроили 25 дворов округа, причем 12 из них жители определили сами голосованием на портале „Добродел“. В этом году приведем в порядок 20 дворов», — заявил глава округа Илья Поночевный.

Работы завершили в поселке Икша на Инженерной улице возле домов № 9 и 10, в Яхроме на улице Бусалова возле домов № 10 и 12. Благоустройство еще не закончилось в микрорайоне Аверьянова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержание парков региона.

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