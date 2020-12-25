Уникальная выставка о жизни Наполеона открылась в подмосковной усадьбе Якова Брюса

В усадьбе Якова Брюса в Лосино-Петровском открылась выставка, посвященная жизни Наполеона. На ней можно увидеть бутылки с изображением императора, картины и гравюры.

На выставке собраны работы народных мастеров, связанные с жизнью Наполеона и событиями начала ХХ века, когда Россия отмечала 100-летие победы над императором.

«В общем, мы постарались собрать то, что было связано со столетием победы над Наполеоном 1912 года. Как ни странно, это достаточно редкие вещи. Можно вазы найти, нам это было менее интересно. Нам нужно было показать отношение русского человека к победе над Наполеоном», — пояснил Александр Никишин, почетный президент Союза коллекционеров России.

Покидая в 1812 году разбитую армию, Наполеон сказал: «От великого до смешного — один шаг». По такому же принципу сформирована экспозиция выставки «Наполеон глазами русских». Тут есть предметы, говорящие о непростых русско-французских отношениях, шаржи и образцы сувенирного китча.

«Конечно, впечатления позитивные. Очень хорошо, что у нас на территории наш депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев открывает потрясающую выставку, которая посвящена истории Наполеона, которая находится в зарождающейся жемчужине городского округа Лосино-Петровский, в усадьбе Брюс», — сказал Иван Курданин, глава г. о. Лосино-Петровский.

«25 декабря 1812 года с территории Российской империи был изгнан Наполеон с его войском. И в этот день Александр I издал манифест, это было Рождество Христово. И каждый год это был самый большой праздник, День победы. Он отмечался всенародно», — уточнил Вячеслав Фомичев, депутат Мособлдумы, организатор выставки.

Экспозиция станет постоянной в усадьбе Якова Брюса. И как только снимут ограничения, ее откроют для всех жителей.