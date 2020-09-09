Более 1400 новых одноместных парт подарили сельским школам Подмосковья

Это те самые парты, за которыми жители Подмосковья писали «Диктант Победы». В нем приняли участие 1583 человека, событие попало в Книгу рекордов России.

Тысячу четыреста парт сейчас передают в разные школы Подмосковья — в те, где больше всего не хватает мебели. Первым в очереди стоял Волоколамск — в местные школы доставят 400 столов.

Источник фото: телеканал «360»

«Давно в Волоколамске не строилось столько школ, не ремонтировалась и не обновлялась материальная база, в этом году у нас рекордные показатели, в Волоколамске запускаются 2 школы на 850 мест, уже 1 сентября одна запустилась», — отметил советник губернатора Подмосковья Александр Коган.

Подарок принимает и Истринский городской округ, в покровской школе новые парты решили передать самым маленьким — за новыми столами будут сидеть первоклашки.

«Наша покровская школа растет, ежегодно идет прирост. Уже сегодня проектируется здание новой школы, отдельного блока на 250 мест, но новая удобная школьная мебель нужна уже сегодня», — сказала директор МОУ «Покровская СОШ» Ольга Малышева.

Источник фото: телеканал «360»

Когда парты одноместные, говорят учителя, в классе легче соблюдать правила Роспотребнадзора: так дети не сидят слишком близко друг к другу. Истра и Волоколамск теперь партами обеспечены, скоро грузовики с новой школьной мебельную приедут еще в восемь городских округов Подмосковья.