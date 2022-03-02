Более 140 железнодорожных переездов отремонтируют в Подмосковье в 2022 году

В Московской области в 2022 году заменят асфальтобетонное покрытие более чем на 140 железнодорожных переездах. Это около 40% от их общего числа в регионе.

После ремонта движение транспорта через железнодорожные пути станет безопаснее и комфортнее. В рамках работ устранят ямы и уложат новое покрытие. Некоторые начнут уже в марте и завершат в полном объеме в октябре.

Наибольший объем работ проведут в Одинцове, где отремонтируют 14 объектов (пятый и девятый километры Голицыно — Звенигород, 42-й километр, перегон Одинцово — Голицыно), в Шатуре обновят девять переездов (второй километр направления Кривандино — Рязановка), в Ступине — восемь (станция Михнево, 75-й километр).

Переезды вошли в программу ремонта по результатам обследования РЖД и по просьбам жителей. В течение всего сезона железнодорожники проводят аварийный ямочный ремонт на железнодорожных переездах. Всего их на территории Подмосковья более 370.