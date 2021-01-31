Более 140 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса

«При такой динамике — дай бог она продлится, все на это указывает — мы снимем все ограничения, их, по сути, уже нет. Наша задача — создавать рабочие места и развивать экономику. Ковид, я надеюсь, уйдет. В конце концов, он надоел уже прилично всем», — рассказал он.

На сегодняшний день в Подмосковье работает 130 пунктов вакцинации от коронавируса. По последним данным, привиты уже 140 тысяч жителей.

«Эти пункты позволяют нам в день шесть-семь тысяч вакцин делать. Можем и больше. 200 тысяч вакцин сделаем в феврале. <…> При себе должен быть паспорт и полис ОМС, но если полиса нет, ничего страшного. Мы вас найдем в электронной базе и сделаем прививку», — объяснил губернатор.

Он также напомнил, что с этой недели, те, кто сделал первую прививку, начали получать СМС-напоминание о второй.