Подмосковье 12 июля 2023, 09:33 Более 140 спортсменов выступили на чемпионате России по судомоделизму в Старой Купавне

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Первенство и чемпионат России по судомоделизму прошли в Старой Купавне. Участие в соревнованиях приняли более 140 спортсменов из 17 регионов страны.

Состязания по судомоделизму в классе моделей-копий проводились на водах Купавинского пруда. Радиоуправляемые суда проходили дистанцию, на которой установлены шесть «ворот». Задача — пройти их дважды и пришвартовать модели в доке. Там корабли должны три секунды простоять ровно, не коснувшись стен. На выполнение задания отводилось семь минут.

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У парусных яхт была настоящая гонка с иными правилами. За 45 минут нужно было пройти наибольшее количество кругов.

Участники представили на соревнованиях около 300 моделей судов. Судьи оценивали не только результаты заплывов, но и соответствие модели прототипу.

«Любой спорт имеет много аспектов. Самый первый и главный — это представление нашей страны на международных соревнованиях, а [это] невозможно без жесткого отбора уже внутри страны», — отметил президент Федерации судомодельного спорта России Владимир Жорник.

Сейчас завершился второй этап соревнований по судомоделизму. Следом пройдет Кубок мира в классах скоростных моделей и моделей-копий. Он стартует на Купавинской гребной базе 18 июля.

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