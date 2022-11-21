Подмосковье 21 ноября 2022, 12:06 Более 140 соцработников прошли обучение по уходу за пожилыми людьми в Подмосковье Unsplash

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Гериатрический центр Подмосковья начал серию обучающих занятий для социальных работников. На этих семинарах специалисты получают информацию об уходе за престарелыми жителями и доступных способах оказания помощи.

На занятиях уже побывали 144 сотрудника государственных учреждений социального обслуживания.

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«Для нас важно, чтобы родственники и соцработники знали о возможностях оказания медпомощи возрастным жителям региона. Для этого в Подмосковье работает гериатрический центр», — сказал главный врач Московского областного госпиталя ветеранов войн Сергей Яроцкий.

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Специалисты рассказали, как действовать при повышенном давлении, отеках, головокружении подопечного. Что предпринять, если у пенсионера замечена шаткая походка или он жалуется на шум в голове. Связаться с сотрудником областного гериатрического центра, где оказывают помощь пожилым людям, можно по номеру телефона 8 (495) 536-28-90.

В 2023 году в Подмосковье продолжат делать выплаты по уходу за инвалидами. На эту меру поддержки в проекте бюджета запланировано 248 миллионов рублей.

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