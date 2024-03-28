Подмосковье 28 марта 2024, 22:52 Более 140 школьников приняли участие в научном фестивале «Кванториада» в Королеве Администрация Королев г.о.

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Детский научный фестиваль «Кванториада» проходит в Королеве. В нем принимают участие учащиеся школ, которые занимаются в технопарке «Кванториум».

Участники фестиваля потратили много времени на подготовку к нему. Сейчас им предстоит представить на суд жюри свои научные проекты, которые разрабатывались для решения серьезных и совсем не детских задач.

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Больше всего участники заинтересовались темой освоения космоса. Кроме того, школьники отметили и земное производство. В этой сфере представлены проекты «Система автономной поддержки уровня воды», «Действующий макет водородного поезда» и другие.

Детский технопарк «Кванториум» открылся в Королеве восемь лет назад. Он стал первым подобным учебным заведением в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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