Подмосковье 11 апреля 2023, 10:27 Более 140 семей переселят из аварийного жилья в Солнечногорске в этом году Фото: Валентина Максимова / концерн «Крост»

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В этом году из аварийного жилья в Солнечногорске переедут 147 семей — это 379 человек. Они получат ключи от квартир в новом доме в микрорайоне Рекинцо-2.

Дом будет трехуровневым. Фасад отделают сборными железобетонными навесными панелями с рельефом. На окнах установят энергосберегающее покрытие. Прилегающая территория будет благоустроена — во дворе появятся игровая и спортивная площадки, а также зона отдыха.

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Ожидается, что жители смогут переехать в новое жилье уже к концу года. Переселение проходит по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение подпало 11 ветхих построек.

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