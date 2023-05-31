Подмосковье 31 мая 2023, 15:20 Более 140 ресторанов и кафе станут участниками нового гастрономического проекта «Завтрак в Подмосковье» Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Новый гастрономический проект «Завтрак в Подмосковье» стартует 1 июня и откроет летний сезон в регионе. Рестораны и кафе начнут предлагать своим гостям специальное утреннее меню.

«Гастрономический проект „Завтрак в Подмосковье“ уже объединил более 140 ресторанов и кафе Московской области. Предприниматели разработали специальные утренние меню, состоящие из нескольких блюд. Приобрести сет можно по фиксированной цене от 200 рублей», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Вкусное предложение разработали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия совместно с коллегами из Министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Проект „Завтрак в Подмосковье“ стартует в первый день июня и продлится весь сезон. Уверена, что предложение заинтересует как местных жителей, так и гостей. Это еще один шаг в развитии гастрономического туризма в Подмосковье», — считает вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Участников проекта «Завтрак в Подмосковье» можно будет определить по специальной наклейке на двери заведения. Рестораны и кафе будут отмечены на интерактивной карте туристического портала welcome.mosreg.ru

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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