09 февраля 2024, 14:40
Более 140 предприятий появится в Подмосковье по проекту «Земля за 1 рубль»
В Подмосковье появится более 140 новых предприятий благодаря программе поддержки развития импортозамещения «Земля за 1 рубль». Этой возможностью уже воспользовались 138 компаний.
По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций по программе составил 104,8 миллиардов рублей.
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«В совокупности на новых производствах будет создано 12,5 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала Зиновьева.
Первым получил землю по программе в 2022 году машиностроительный завод «Тонар» — производитель прицепной техники.
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что за два года по льготной ставке уже предоставлено более 160 земельных участков на проекты в сферах машиностроения, пищевой и легкой промышленности.
Напомним, что подать заявку на получение земельного участка в рамках программы «Земля за 1 рубль» могут ИП и юридические лица, готовые создавать импортозамещающие производства в Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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