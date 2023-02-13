Подмосковье 13 февраля 2023, 21:22 Более 140 подъездов отремонтируют в Клину в 2023 году

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В Клину в рамках губернаторской программы обновят 141 подъезд в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

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За ремонт 89 подъездов в округе отвечает УК «Жилсервис клинский». Два подъезда в доме № 88Б на улице Карла Маркса отремонтировали заранее, еще осенью. На прошлой неделе рабочие приступили к ремонту в третьем подъезде. Выбор цвета и другие нюансы согласуют с жителями. Устаревшие окна в подъезде заменят на пластиковые, обновят плитку на полу и осветительные приборы. Ремонт входной группы и замену двери осуществят, когда станет теплее.

«Конкретно в этом доме люди просили ремонт подъездов с 2017 года, здесь живут активисты. Мы не могли приступить — крыша протекала. В прошлом году провели полукапитальный ремонт кровли, и вот, наконец-то, вошли в программу», — рассказал замдиректора УК «Жилсервис клинский» Виталий Грязнов.

Всего в планах в этом году в Клину отремонтировать подъезды на Бородинском проезде, Северном переулке, улицах Литейной, Менделеева и других, а также в Высоковске. Все работы будут завершены до 1 сентября.

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